СМИ: Вандалы испортили фитнес-парк на «Нептуне» в Новороссийске

Площадка фитнес-парка в районе рекреационной зоны «Нептун» нуждается в ремонте. Часть работ подрядчик выполнит до 15 октября. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на управление спорта города.

Фото: Полина Решетняк

В администрации уточнили, что объект находится на балансе МБУ «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений». Сейчас требуется ремонт подпорной стены и замена либо восстановление тренажеров, в том числе боксерских груш.

Повреждения оборудования, как считают в управлении, стали результатом вандализма, а не спортивной эксплуатации.

Анна Гречко

