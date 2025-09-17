ФК «Динамо» из Махачкалы выиграл у «Пари НН» в матче Кубка России

Играя в меньшинстве последние 20 минут матча, махачкалинцы победили в Саранске нижегородский «Пари НН» во встрече группового турнира розыгрыша Кубка России Путь РПЛ — 2:1 (0:1). Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Динамо» (Махачкала

Дагестанский клуб проигрывал к перерыву 0:1. К 70-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве (был удален Сослан Кагермазов), но точные удары с пенальти Гамида Агаларова и с игры Мохамеда Аззи принесли махачкалинцам волевую победу.

20 сентября «Динамо» примет в Каспийске московский «Локомотив» в матче чемпионата РПЛ.

Наталья Белоштейн