Кабардино-Балкария увеличит выращивание яблоневых саженцев на 10% за пять лет

Кабардино-Балкария планирует к 2030 году увеличить производство саженцев яблонь с 2,8 млн до 3,1 млн штук в год. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона в своем Telegram-канале.

«Весь посадочный материал, который выращивают в республике, составляют яблони. Они пользуются высоким спросом не только на территории региона, но и далеко за его пределами»,— отметили в пресс-службе.

По данным администрации, КБР входит в тройку российских лидеров по темпам закладки плодовых насаждений.

Валентина Любашенко