В Челябинской области подержанные китайские автомобили покупали чаще на 11%

Летом 2025 года на вторичном рынке Челябинской области китайские автомобили единственные показали большой рост продаж относительно лета прошлого года на 11%. Однако и с учетом такого скачка их доля от общего объема торговли увеличилась только на 0,3% (до 3,7%), сообщает пресс-служба портала «Дром».

Всего летом жители региона приобрели на 3% больше автомобилей с пробегом брендов разных стран, чем год назад. Средняя стоимость машин упала на 5% до 750 тыс. руб. При этом цена китайских моделей сократилась на 10%. Автомобиль Lifan Solano стал на 12% дешевле (до 347 тыс. руб.), как и Lifan X60 (до 589 тыс. руб.), а Chery Tiggo T11 потерял в стоимости 30% (до 409 тыс. руб.).

В основном южноуральцы выбирают отечественные подержанные машины — их доля составляет 33% от общего объема продаж летом 2025-го. Однако с прошлого года реализация российских автомобилей сократилась на 3%, а средняя стоимость упала на 7% до 297 тыс. руб. Популярностью пользуются модели Lada: Priora, 2114 Samara, Kalina и Granta.

Виталина Ярховска