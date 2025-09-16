Российские археологи создадут первую в мире BIM-модель древнего города в Ираке

Ученые российско-иракской экспедиции в сентябре 2025 года приступят к созданию первой в мире цифровой BIM-модели древнего города Телль-Дехайла на юге Ирака с помощью отечественного ПО. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе экспедиции и компании Severin Development.

Город, вероятно, был столицей государства Страны Моря (XVIII–XVI вв. до н.э.). Модель позволит изучать поселение возрастом 3500 лет без масштабных раскопок, сохраняя культурный слой. Детальные данные уже собраны: съемка с разрешением в несколько сантиметров выявила сеть улиц, каналов и сооружений. Магнитометрия «просветила» грунт на 1–1,5 м, обнаружив стены, печи, пирсы.

BIM-модель станет не только научным инструментом, но и охранной мерой для памятника. Иракская сторона активно поддерживает проект и участвует в образовательных программах. Находки останутся в Ираке. Российская сторона получит артефакт для музея.