В Свердловской области экс-начальник отряда ИК осужден за взятки от заключенных

Ивдельский городской суд (Свердловская область) признал бывшего начальника отряда исправительной колонии №63 Вадима Тера виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, всего суд рассмотрел 42 эпизода преступной деятельности.

По данным следствия, с августа 2023 по февраль 2025 года Вадим Тер организовал канал поставки запрещенных предметов в исправительное учреждение. На территорию колонии проносились мобильные телефоны, SIM-карты, зарядные устройства, иглы и краска для татуировок, а также интернет-роутер. За содействие он получал взятки от осужденных через посредника. Следствие зафиксировало восемь эпизодов передачи денег на сумму 227,5 тыс. руб., случай со взяткой в виде смартфона Samsung Galaxy и одно покушение на получение взятки.

Суд признал Вадима Тера виновным по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), ч.3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению). Вину подсудимый признал в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После освобождения он будет лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на четыре года. Все полученные в качестве взяток средства и имущество подлежат конфискации. Приговор не вступил в законную силу.

