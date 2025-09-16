Главные новости за 16 сентября. Сочи

Во вторник, 16 сентября, образовался один смерч у побережья Сочи и несколько — у берегов Туапсинского района. Воронки находились на удалении от суши и угрозы курортным поселкам не представляли.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Адлером в рамках общенациональной ВСМ-сети протяженностью свыше 4,5 тыс. км. Проект входит в общую схему развития ВСМ, одобренную президентом. Магистрали охватят ключевые направления от столицы до Минска, Екатеринбурга, Рязани и Адлера.

Люблинский районный суд Москвы отказал супруге бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской в удовлетворении иска о возможности совместного содержания с ее малолетними детьми в следственном изоляторе. Арестованная по делу о коррупции Янина Копайгородская настаивала, что право на нахождение рядом с матерью должно быть предоставлено и ее детям, однако суд поддержал позицию администрации учреждения.

«Газпром трансгаз Краснодар» 20 сентября проведет масштабную подготовку газораспределительной сети Сочи к новому отопительному сезону. Специалисты планируют провести все необходимые работы в течение одного рабочего дня, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей курорта и быстро восстановить газоснабжение.

В Дагомысе в ночь на 16 сентября изменилась схема движения на ремонтируемом участке трассы А-147 Джубга—Сочи. Работы на 168-м км дороги включили возведение двух подпорных стен, устройство анкерных свай, монтаж барьерного ограждения, укрепление обочины и установку новых мачт освещения.

С 1 октября на маршруте между федеральной территорией Сириус и Сочи планируется запуск более 10 дополнительных электропоездов «Ласточка». Решение согласовывается с ОАО «РЖД» и администрацией Краснодарского края.

Житель Сочи признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух школьниц. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.