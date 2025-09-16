Ремонт путей вновь изменит маршруты трамваев на улице Куйбышева

Трамвайное движение по улице Куйбышева на отрезке между улицей Чапаева и Кронверкским проспектом закроют с 20 сентября по 1 декабря в связи с ремонтом путей, сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

На время закрытия отменят маршрут №3. Маршрут №1 будет ходить по своей трассе только по выходным.

Маршрут №6 будет следовать от конечной станции «улица Кораблестроителей по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по улице Куйбышева, Каменноостровскому проспекту, Троицкому мосту, Миллионной, Садовой улицам и до конечной станции «площадь Репина».

Маршрут №40 от «Тихорецкого проспекта» по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по улицы Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту и далее до конечной станции «площадь Ленина».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на проспекте Энгельса в районе Озерков завершился ремонт 1,7 км трамвайных путей.

Андрей Маркелов