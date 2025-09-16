Первый крымский отель получил сертификат для размещения с питомцами

В Крыму первый отель, принимающий постояльцев с домашними животными, прошел сертификацию Роскачества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма республики.

Сертификацию прошел курортный комплекс в поселке Форос на южном берегу полуострова. В номерах предусмотрены лежанка, миски для корма и воды, пеленка, переноска, игрушка и лакомство для питомцев весом до 5 кг и ростом до 30 см в холке.

Стоимость размещения включает услуги для животных, при этом необходимо заранее уведомить администрацию о приезде питомца. В будущем планируется дополнить меню ресторана позициями для домашних животных и открыть груминг-центр.

По словам директора департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирины Чемерчевой, подобные стандарты способствуют развитию открытого, комфортного и безопасного туризма, учитывающего потребности всех членов семьи, включая четвероногих. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что сертификаты pet-friendly позволяют большему числу туристов путешествовать с животными и расширяют возможности региона в туристической отрасли.

Анна Гречко