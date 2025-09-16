Главные новости за 16 сентября. Новороссийск

Тахтамукайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца 43-летнего жителя Анапы. По данным следствия, ночью 14 сентября фигурант подкинул свиную голову на территорию мечети в ауле Козет, после чего скрылся.

Прокуратура Анапы выявила хищение государственных земельных участков, стоимостью более 130 млн руб.

В Новороссийске 68-летнего жителя обманули на 2,7 млн руб. при попытке приобрести автомобиль через интернет.

«Новоросметалл» подал кассационную жалобу на определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о взыскании 679 млн руб. в пользу металлотрейдера «Металлокомплект-М».

Абрау-Дюрсо вошло в список наиболее популярных направлений для трехдневных поездок в сентябре.

Рыбодобывающие компании Азово-Черноморского бассейна могут прекратить промысел к 2030 году из-за планируемого Минпромторгом запрета на заход в российские порты судов старше 40 лет.

Футболисты новороссийского «Черноморца» одержали вторую подряд домашнюю победу, разгромив песчанокопскую «Чайку» со счетом 4:1.