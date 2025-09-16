Дональд Трамп устроил «пресс-подход»

Дональд Трамп подал многомиллиардный иск к The New York Times. Президент США в своей соцсети Truth Social подтвердил обращение в суд и обвинил редакцию во лжи. По его мнению, издание служит интересам Демократической партии. По словам главы Белого дома, газета десятки лет распространяла ложь о нем самом, его семье, бизнесе и американской нации в целом. Также в качестве претензии он упомянул якобы слишком ярую поддержку газетой кандидата от демократов Камалы Харрис, назвав кампанию своего оппонента частично незаконной. Трамп также добавил, что The New York Times злоупотребляет своим положением и распространяет фейки.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Подобный шаг со стороны президента говорит о его желании ограничить свободу американской прессы, заметил в разговоре с “Ъ FM” журналист из Нью-Йорка Джеймс Корбин, знакомый с ситуацией внутри редакции газеты: «Я полагаю, примерно лет 70 The New York Times не поддерживает кандидатов в президенты ни от демократов, ни от республиканцев. Ни один политик не получил поддержки от них со времен Эйзенхауэра. Безусловно, люди, которые работают в этой газете, придерживают классических либеральных взглядов. Да, временами они нанимают колумнистов-консерваторов, но всегда это будет такой консерватор, который находится в оппозиции к республиканской администрации, будь то команда Трампа, или Буша, или кого-либо еще. Трамп пытается закрыть многие газеты, но у него не получится этого сделать, потому что это Америка. Тут такое невозможно. Люди, которые платят за подписку на The New York Times, делают это не ради новостей. Они платят за распространение идей и взглядов, которые транслирует издание, и инвестируют во влияние газеты, чтобы политические позиции журналистов находили отклик у общества. Если мы вспомним идеи Ленина о газетах, то он ведь писал, что СМИ должны подготовить общество в России к революции.

Так что печатная пресса до сих пор могущественна, даже в наши дни. Поэтому вполне естественно, что Трамп и The New York Times противостоят друг другу».

Ранее Трамп уже подавал иски против ряда СМИ, в том числе к CBS и ABC, которые впоследствии были урегулированы за миллионы долларов. Критики воспринимали эти претензии как посягательство на свободу прессы. В апреле глава Белого дома требовал лишить лицензии телеканал CBS после передачи «60 минут», посвященную Украине и Гренландии. Сегодня Трамп во время пресс-подхода пригрозил австралийскому журналисту последствиями за его вопрос о бизнесе семьи президента. В США не привыкли к подобному поведению первого лица, отметил бывший переводчик Михаила Горбачева и руководитель отдела контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко: «Трамп требовал снять одного главного редактора, другого. Что-то там иногда на эмоциях, может, и было сказано, но последствий не имело. Насчет иска, понятно, что это давление на прессу. Но, насколько я помню, таких прецедентов не было. Другие споры заканчивались досудебным соглашением сторон. История с The New York Times — это продолжение той же линии: с помощью судебных процессов добиваться смены редакционной политики. И я не помню такого со стороны прежних американских президентов».

В июне спецсоветник по СМИ Кари Лейк напомнила о распоряжении Трампа почти полностью сократить финансирование медиа, которые, по оценке его администрации, являются предвзятыми и якобы распространяют пропаганду. После этого свою работу прекратила существенная часть редакций американского иновещания.

Леонид Пастернак