В учениях «Запад-2025» задействован 41 полигон

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров сообщил, что на учениях «Запад-2025» задействован 41 полигон, в том числе четыре — на территории Белоруссии.

«В ходе учения 41 полигон задействован, в том числе четыре полигона на территории Республики Беларусь, (проведено.--"Ъ") 377 учебно-боевых мероприятий и семь пусков крылатых ракет большой дальности. Сегодня в ходе практической работы на 15-й минуте будет выполняться пуск фрегатом "Адмирал Головко" одной крылатой ракеты "Циркон"»,— сказал господин Евкуров.

Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. По словам Юнус-Бека Евкурова, по замыслу войска двух стран на учениях отражают «крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий». Задействованы 100 тыс. военнослужащих.