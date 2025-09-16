«РИА Новости»: в допинг-пробе хоккеиста Ивана Морозова обнаружены следы кокаина

В пробе нападающего московского «Спартака» Ивана Морозова, временно отстраненного из-за нарушения антидопинговых правил, найдены следы кокаина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник.

Иван Морозов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сегодня «Спартак» объявил о том, что игрок не будет принимать участие в тренировочном процессе команды и представлять ее в матчах «до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств». В релизе пресс-службы клуба вещество не называется, при этом отмечается, что оно попало в организм игрока «вне рамок деятельности ХК ‘’Спартак’’».

В нынешнем сезоне FONBET Континентальной хоккейной лиги он вышел на лед в 4 матчах, набрав 5 очков (1 гол + 4 передачи). В минувшем регулярном чемпионате — 50 (19+31) очков за 64 матча, в 12 играх play-off записал на свой счет 12 (5+7) очков.

Арнольд Кабанов