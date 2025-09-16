ЦАХАЛ: город Газа будет захвачен через несколько месяцев

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин, заявил, что цель наземной операции в секторе Газа заключается в возвращении 48 заложников, которых боевики удерживают с 2023 года, а также в разгроме «Хамаса». Он добавил, что операция «будет продолжаться столько, сколько потребуется». Генерал считает, что армия сможет выполнить поставленные цели за несколько месяцев. Его слова передает The New York Times.

ЦАХАЛ приступил к операции по захвату города Газа сегодня ночью. Сначала израильская армия обстреляла столицу сектора, после этого части 162-й и 98-й дивизий израильской армии начали продвигаться вглубь города. Военнослужащие планируют не только разрушить инфраструктуру боевиков, но и взять их в окружение.

