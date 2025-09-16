На Дону предпринимателя лишили лицензии за продажу табака у детского сада

Решением Батайского городского суда прекращена деятельность индивидуального предпринимателя по продаже табачной и никотиносодержащей продукции в торговом павильоне Батайска по пер. Северному, 17. В суд с иском к ИП обратились представители регионального Роспотреднадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В исковом заявлении представители Роспотребнадзора указали, что торговая точка с табаком находилась в 57 м. от детской академии развития «Я сам» МБДОУ «Детский сад № 17», что является нарушением п.2 ч. 7 ст. 19 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Решение суда предпринимателем исполнено.

Наталья Белоштейн