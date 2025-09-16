В Гуково домашний волк набросился на восьмилетнего школьника

Школьника из Гуково искусал волк, живущий во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

В полицию обратились представители медицинского учреждения, куда с укусами доставили восьмилетнего пострадавшего.

Сотрудники отдела МВД России по городу Гуково выяснили, что компания школьников отправилась в гости к однокласснице, у которой в доме живет волк. Когда школьница открыла вольер, животное накинулось на одного из ее друзей и искусало его.

Пострадавший госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн