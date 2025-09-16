В Гуково домашний волк набросился на восьмилетнего школьника
Школьника из Гуково искусал волк, живущий во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин
В полицию обратились представители медицинского учреждения, куда с укусами доставили восьмилетнего пострадавшего.
Сотрудники отдела МВД России по городу Гуково выяснили, что компания школьников отправилась в гости к однокласснице, у которой в доме живет волк. Когда школьница открыла вольер, животное накинулось на одного из ее друзей и искусало его.
Пострадавший госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.