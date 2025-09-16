Гагинского прокурора оштрафовали за выезд на встречную полосу

Мировой суд назначил административное наказание прокурору Гагинского района Станиславу Ошарину, который на своем автомобиле нарушил ПДД, попав на видеорегистратор местных жителей. Районного прокурора оштрафовали на 7,5 тыс. руб.

Как следует из решения, правонарушение произошло 30 мая 2025 года. Выезжая от здания Большеболдинского межрайонного суда на автомобильную дорогу «Бутурлино-Сурадеево-Гагино», водитель при повороте пересек сплошную разметку и осуществил выезд на полосу встречного движения. «Данный факт нашел свое полное подтверждение показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, а также материалами дела», — указал суд.

Гагинский прокурор на заседание не явился, но письменно оспаривал время нарушения ПДД и просил переквалифицировать его действия на ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Мировой судья с этим не согласился и в постановлении оставил вывод о выезде на встречную полосу.

Иван Сергеев