Минобороны: особенностью учений «Запад-2025» стало массированное применение БПЛА

Минобороны России заявило, что особенностью основного этапа учений «Запад-2025» стало массированное применение беспилотников, наземных роботов и средств радиоэлектронной борьбы.

На учениях также прошла отработка штурмовых действий на мототехнике, багги и квадроциклах, а также применения «высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции».

«По замыслу учения объединенная группировка войск отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий»,— сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. В учениях, которые проходил с 12 по 16 сентября, приняли участие военнослужащие из России, Белоруссии, Ирана, Индии, Бангладеш, Буркина-Фасо, Конго и Мали. Всего было задействовано 100 тыс. военнослужащих.