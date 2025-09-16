В Геленджике в бархатный сезон открыты 74 пляжа

В Геленджике продолжается бархатный сезон — для отдыхающих работают 74 пляжа. Об этом 16 сентября сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: глава Темрюкского района Федор Бабенков / Telegram Фото: глава Темрюкского района Федор Бабенков / Telegram

По словам мэра, несмотря на календарную осень, поток туристов остается высоким. Пляжная инфраструктура функционирует в полном объеме.

Ранее, в апреле 2025 года, Роспотребнадзор признал непригодными для летнего отдыха около 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе. В «красную» зону тогда попали все общественные пляжи Анапы. В то же время в Темрюкском районе для купания оставались доступны порядка 130 км побережья, включая пляжи Таманского залива и побережье Азовского моря.

Анна Гречко