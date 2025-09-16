В Анапе неделю не фиксировали новых выбросов мазута

С 10 по 16 сентября на побережье Анапы не выявили новых следов нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

В акватории и на пляжах продолжаются работы по ликвидации последствий прежних загрязнений. На участке в Джемете 16 сентября завершалась уборка защитного вала, в работах задействованы дополнительные силы из Гулькевичского и Брюховецкого районов.

По данным ведомства, к очистке побережья привлечены муниципальные службы, волонтеры и подрядные организации. Власти уточнили, что ситуация находится на контроле и повторные обследования береговой зоны будут продолжены ежедневно.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма. В результате аварии произошел разлив мазута, в море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Анна Гречко