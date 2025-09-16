Захарова: Россия даст ответ на новые ограничения ЕС по визам

Россия ответит на новые визовые ограничения Евросоюза, если таковые будут введены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В выборе ответных мер российские власти будут исходить из национальных интересов, подчеркнула дипломат.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если речь идет об угрозах ввести меры для чуть ли не блокады российских дипломатов, мы неоднократно говорили, что это сделаем (ответим. — "Ъ"),— сказала госпожа Захарова в интервью ТАСС. — По всему остальному надо будет смотреть на конкретные шаги».

«Мы всегда отвечаем, исходя из собственных национальных интересов»,— подчеркнула дипломат.

Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ. Они могут стать частью 19-го пакета санкций против России. Портал Euractiv со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны Евросоюза выступают за полный запрет въезда туристов из России. Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер говорил, что Евросоюз не имеет полномочий полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России, поскольку этот вопрос находится в ведении каждого государства-члена.

