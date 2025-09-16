Здесь нет новизны: как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, в Москве спокойно относятся к призывам Дональда Трампа к Европе прекратить покупать российскую нефть. Это объясняется в первую очередь конкуренцией и намерением США продвигать свою продукцию. Тем временем ЕС отложил презентацию очередного — 19-го — пакета санкций против России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что между США, ЕС и Украиной возникли очередные разногласия.

С 19-м пакетом санкций ЕС вышла заминка. Сначала пришли сообщения, что вопрос практически решен, однако в связи с позицией Соединенных Штатов возникла необходимость дополнительных согласований. Как известно, Белый дом требует от Европы прекратить покупать российскую нефть и оказать давление на основных торговых партнеров РФ — Индию и Китай, — чтобы они перестали быть таковыми. Хотя бы в энергетической части, с точки зрения покупки нефти и газа. Также надо напомнить, что Европа намерена синхронизировать санкции против РФ вместе с Америкой, но пока не получается.

Тем временем Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Sky News, в котором достаточно жестко прокомментировал последние действия Дональда Трампа. Призвал его ввести санкции против РФ, не дожидаясь, когда ЕС выполнит его условия, и занять более четкую позицию по гарантиям безопасности для Киева. В целом, по мнению президента Украины, российско-американский саммит на Аляске был больше выгоден Москве. Дональд Трамп не замедлил с ответом, он заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку с Кремлем. Кроме того, глава Белого дома повторил свой собственный тезис о том, что два Владимира так ненавидят друг друга, что он будет вынужден присутствовать при их встрече, которая позволила бы многого добиться.

Можно смело утверждать, что между Трампом с одной стороны и Украиной и Европой с другой давно уже не ладится. 47-й президент Соединенных Штатов не горит желанием принимать какие-либо меры давления на Россию. Это невозможно не замечать. Вероятно, расчет на то, что Зеленскому и европейцам придется рано или поздно соглашаться на потерю всего Донбасса. В том числе и в результате военных побед российской армии. То, о чем, вероятно, и говорили на Аляске. Гадать не будем.

Трамп совершает второй по счету государственный визит в Великобританию за один год. Это само по себе уже беспрецедентное событие. Естественно, речь пойдет и об Украине. Лондон — главный союзник Вашингтона — найдет, наверное, для него какие-то аргументы. Между тем госсекретарь Марко Рубио не исключил встречи Трампа и Зеленского в рамках Генеральной ассамблеи ООН совсем скоро — на следующей неделе. В России между тем сохраняют оптимизм относительно восстановления прагматичных отношений с США, несмотря на призывы не покупать российскую нефть. Но вернемся к санкциям, вернее, к 19-му пакету: с высокой долей вероятности он будет принят.

Дмитрий Дризе