«Черноморец» обыграл «Чайку» и поднялся в турнирной таблице

Футболисты новороссийского «Черноморца» одержали вторую подряд домашнюю победу, разгромив песчанокопскую «Чайку» со счетом 4:1. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

На матче, который посетили 7,3 тыс. зрителей, отличились Антонов (с пенальти), Тоневицкий, Плиев и Родионов. У гостей единственный мяч забил Червяков. Победа позволила команде Вадима Евсеева подняться в турнирной таблице и улучшить перспективы в первенстве.

Бесплатный вход, объявленный главой города и президентом клуба Андреем Кравченко, обеспечил максимальную поддержку болельщиков.

Анна Гречко