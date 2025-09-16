В России число несчастных случаев на производстве сократилось за 10 лет на 21%

Количество несчастных случаев на производстве сократилось в России в 2024 году по сравнению с 2015 годом на 21%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в приветственной речи на X Всероссийской неделе охраны труда.

«Если оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, мы видим снижение производственного травматизма и удельной доли работников, занятых на работах с вредными условиями труда»,— отметила вице-премьер (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Голиковой, в 2024 году на российских предприятиях функционировало 28 тыс. здравпунктов — на 7,2% больше, чем в 2018 году. Отдельное внимание уделяется расширению сети кабинетов профпатологов — специалистов, которые занимаются предотвращением воздействия вредных профессиональных факторов.

В 2025 году власти рассчитывают направить дополнительные средства на предупредительные меры по сохранению здоровья на рабочих местах. По словам Татьяны Голиковой, эти расходы должны вырасти до 33% по отношению к 2024 году.