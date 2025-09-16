Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России число несчастных случаев на производстве сократилось за 10 лет на 21%

Количество несчастных случаев на производстве сократилось в России в 2024 году по сравнению с 2015 годом на 21%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в приветственной речи на X Всероссийской неделе охраны труда.

«Если оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, мы видим снижение производственного травматизма и удельной доли работников, занятых на работах с вредными условиями труда»,— отметила вице-премьер (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Голиковой, в 2024 году на российских предприятиях функционировало 28 тыс. здравпунктов — на 7,2% больше, чем в 2018 году. Отдельное внимание уделяется расширению сети кабинетов профпатологов — специалистов, которые занимаются предотвращением воздействия вредных профессиональных факторов.

В 2025 году власти рассчитывают направить дополнительные средства на предупредительные меры по сохранению здоровья на рабочих местах. По словам Татьяны Голиковой, эти расходы должны вырасти до 33% по отношению к 2024 году.

Фотогалерея

Как рабочие отстаивали свои права

Предыдущая фотография
Морозовская стачка. В 1885 году рабочие сорвали производство на текстильной мануфактуре «Саввы Морозова сын и Ко». Они протестовали против штрафов в ползаработка. Поводом для наказания могли оказаться неснятая перед начальником шапка или стирка не по расписанию. Около 8 тыс. рабочих разгромили офис, квартиры директора и мастера. Порядок на мануфактуре наводили два батальона. Под суд попали 50 человек. Присяжные оправдали 33. Вскоре власти приняли законы, ограничившие штрафы &lt;br> На фото: памятник участникам Морозовской стачки на Октябрьской площади в Орехово-Зуево

Морозовская стачка. В 1885 году рабочие сорвали производство на текстильной мануфактуре «Саввы Морозова сын и Ко». Они протестовали против штрафов в ползаработка. Поводом для наказания могли оказаться неснятая перед начальником шапка или стирка не по расписанию. Около 8 тыс. рабочих разгромили офис, квартиры директора и мастера. Порядок на мануфактуре наводили два батальона. Под суд попали 50 человек. Присяжные оправдали 33. Вскоре власти приняли законы, ограничившие штрафы
На фото: памятник участникам Морозовской стачки на Октябрьской площади в Орехово-Зуево

Фото: Дарья Сетракова / Wikimedia

Расстрел в Минас-де-Риотинто (Испания). В 1888 году штат медных рудников волновался из-за незащищенности от токсичных паров и принудительных вычетов на медицинские расходы. Работники вышли на шествие с песнями. В ответ губернатор приказал стрелять по толпе. Бойня шла всего 15 минут. За это время погибли около 300 человек. Многих похоронили тайно, чтобы не преследовали их семьи. Компания Rio Tinto признала 45 смертей

Расстрел в Минас-де-Риотинто (Испания). В 1888 году штат медных рудников волновался из-за незащищенности от токсичных паров и принудительных вычетов на медицинские расходы. Работники вышли на шествие с песнями. В ответ губернатор приказал стрелять по толпе. Бойня шла всего 15 минут. За это время погибли около 300 человек. Многих похоронили тайно, чтобы не преследовали их семьи. Компания Rio Tinto признала 45 смертей

Фото: Wikimedia

Расстрел в Златоусте. В 1903 году рабочих Златоустовского оборонного завода взволновали новые трудовые соглашения на казенных предприятиях. Они отправили переговорщиков к руководству завода. Парламентеров арестовали, а недовольные заводчане вышли к конторе горного начальника. Из толпы летели снежки и куски льда. Когда рабочий выстрелил в исправника, солдаты дали три залпа по толпе. Газета «Искра» сообщила, что погибли 69 и пострадали 250 человек. Руководившего операцией губернатора вскоре застрелили

Расстрел в Златоусте. В 1903 году рабочих Златоустовского оборонного завода взволновали новые трудовые соглашения на казенных предприятиях. Они отправили переговорщиков к руководству завода. Парламентеров арестовали, а недовольные заводчане вышли к конторе горного начальника. Из толпы летели снежки и куски льда. Когда рабочий выстрелил в исправника, солдаты дали три залпа по толпе. Газета «Искра» сообщила, что погибли 69 и пострадали 250 человек. Руководившего операцией губернатора вскоре застрелили

Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Резня в Кананея (Мексика). В поселке непрерывно добывают медь с конца XVII века. В 1906 году работники Cananea Consolidated Copper потребовали равной оплаты труда. Мексиканским горнякам платили меньше, чем американским сотрудникам. И реже продвигали по службе. На марш вышли около 3 тыс. забастовщиков. Возле лесопилки белые сотрудники открыли огонь по мексиканцам и застрелили трех человек. Всего в резне погибли 23 человека

Резня в Кананея (Мексика). В поселке непрерывно добывают медь с конца XVII века. В 1906 году работники Cananea Consolidated Copper потребовали равной оплаты труда. Мексиканским горнякам платили меньше, чем американским сотрудникам. И реже продвигали по службе. На марш вышли около 3 тыс. забастовщиков. Возле лесопилки белые сотрудники открыли огонь по мексиканцам и застрелили трех человек. Всего в резне погибли 23 человека

Фото: Archivo Fotografico CTM

Резня в школе Санта-Мария-де-Икике (Чили). В 1907 году рабочие селитряных шахт протестовали против выплаты зарплаты токенами, а не деньгами. Токены (они же жетоны) принимали только в корпоративных общежитиях и магазинах. На время забастовки работники и члены их семей переехали в здание школы. Власти приказали им вернуться на рудники, а после отказа открыли огонь из пулеметов. В резне погибли около 2 тыс. человек. Трагедию скрывали около 10 лет. В 2007 году жертв с почестями перезахоронили &lt;br> На фото: школа Санта-Мария-де-Икике

Резня в школе Санта-Мария-де-Икике (Чили). В 1907 году рабочие селитряных шахт протестовали против выплаты зарплаты токенами, а не деньгами. Токены (они же жетоны) принимали только в корпоративных общежитиях и магазинах. На время забастовки работники и члены их семей переехали в здание школы. Власти приказали им вернуться на рудники, а после отказа открыли огонь из пулеметов. В резне погибли около 2 тыс. человек. Трагедию скрывали около 10 лет. В 2007 году жертв с почестями перезахоронили
На фото: школа Санта-Мария-де-Икике

Фото: Archivo Fotografico del Museo Historico de Chile

Ленский расстрел. В 1912 году работники золотых приисков называли свой труд «вольной каторгой». Забастовка стартовала, когда горнякам Ленского товарищества привезли гнилое мясо. Они потребовали сократить рабочий день до 8 часов и запретить сокращения зимой. Зачинщиков забастовки арестовали, а по толпе защитников стреляли. По разным оценкам, погибли от 83 до 270 человек. В ходе расследования труд на Ленских приисках признали «несовместимыми с человеческим достоинством» &lt;br> На фото: могила жертв Ленского расстрела

Ленский расстрел. В 1912 году работники золотых приисков называли свой труд «вольной каторгой». Забастовка стартовала, когда горнякам Ленского товарищества привезли гнилое мясо. Они потребовали сократить рабочий день до 8 часов и запретить сокращения зимой. Зачинщиков забастовки арестовали, а по толпе защитников стреляли. По разным оценкам, погибли от 83 до 270 человек. В ходе расследования труд на Ленских приисках признали «несовместимыми с человеческим достоинством»
На фото: могила жертв Ленского расстрела

Фото: РИА Новости

«Битва на баррикадах». В 1919 году грузчики из Фримантл (Западная Австралия) не стали разгружать корабль Dimboola, находившийся тогда на карантине. Вместо них власти привлекли штрейкбрехеров. В порт их привез лично премьер-министр Западной Австралии Хэл Коулбэтч. Между бастующими и штрейкбрехерами завязалась драка. В неразберихе полицейский ударил члена профсоюза дубинкой по голове и тот скончался в больнице через три дня. Всего были ранены 33 человека &lt;br> На фото: похороны погибшего докера Кларка Эдвардса

«Битва на баррикадах». В 1919 году грузчики из Фримантл (Западная Австралия) не стали разгружать корабль Dimboola, находившийся тогда на карантине. Вместо них власти привлекли штрейкбрехеров. В порт их привез лично премьер-министр Западной Австралии Хэл Коулбэтч. Между бастующими и штрейкбрехерами завязалась драка. В неразберихе полицейский ударил члена профсоюза дубинкой по голове и тот скончался в больнице через три дня. Всего были ранены 33 человека
На фото: похороны погибшего докера Кларка Эдвардса

Фото: State Library of Western Australia

«Битва у эстакады». 26 мая 1937 года в Дирборне (США) сотрудники службы безопасности Ford Motor побили работников, которые распространяли профсоюзные листовки. Они требовали повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Фото избиения попали в газеты и существенно испортили репутацию Ford

«Битва у эстакады». 26 мая 1937 года в Дирборне (США) сотрудники службы безопасности Ford Motor побили работников, которые распространяли профсоюзные листовки. Они требовали повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Фото избиения попали в газеты и существенно испортили репутацию Ford

Фото: U.S. National Archives and Records Administration

Беспорядки в Темиртау (Казахстан). В 1959 году при строительстве металлургического комбината вспыхнули массовые беспорядки. На стройке работало около 25 тыс. человек, в том числе комсомольцы. Многие приехали в Казахстан ради приключений. На месте их расселили в палаточный лагерь и оставили без питьевой воды. Недовольные разгромили местные магазины и столовые. Беспорядки подавляли курсанты. В итоге погибли 16 человек и 190 были арестованы &lt;br> На фото: цех Карагандинского металлургического комбината

Беспорядки в Темиртау (Казахстан). В 1959 году при строительстве металлургического комбината вспыхнули массовые беспорядки. На стройке работало около 25 тыс. человек, в том числе комсомольцы. Многие приехали в Казахстан ради приключений. На месте их расселили в палаточный лагерь и оставили без питьевой воды. Недовольные разгромили местные магазины и столовые. Беспорядки подавляли курсанты. В итоге погибли 16 человек и 190 были арестованы
На фото: цех Карагандинского металлургического комбината

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Расстрел в Новочеркасске. В 1962 году руководители электровозостроительного завода повысили нормы выработки. Заработки ряда сотрудников рухнули на 30%. Рабочие покинули цеха и пошли к дирекции, где глава завода предложил протестующим перейти на пирожки с ливером, раз нет денег на мясо. После этого рабочие избили членов заводской администрации и разгромили несколько зданий. Позже по толпе открыли огонь. Погибли не менее 23 человек. Еще семерых зачинщиков приговорили к смертной казни &lt;br> На фото: президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку «Жертвам новочеркасской трагедии 1962 года»

Расстрел в Новочеркасске. В 1962 году руководители электровозостроительного завода повысили нормы выработки. Заработки ряда сотрудников рухнули на 30%. Рабочие покинули цеха и пошли к дирекции, где глава завода предложил протестующим перейти на пирожки с ливером, раз нет денег на мясо. После этого рабочие избили членов заводской администрации и разгромили несколько зданий. Позже по толпе открыли огонь. Погибли не менее 23 человек. Еще семерых зачинщиков приговорили к смертной казни
На фото: президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку «Жертвам новочеркасской трагедии 1962 года»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Пацификация шахты «Вуек». В 1981 году в Польше ввели военное положение и запретили профсоюз «Солидарность». В Катовице горняки шахты «Вуек» выступили против милитаризации предприятия, призыва рабочих в армию и ликвидации профсоюзов. Протест подавили силой. В результате погибли 9 человек. Современные поляки считают происшествие коммунистическим преступлением &lt;br> На фото: памятник погибшим на шахте «Вуек» во время траурных мероприятий

Пацификация шахты «Вуек». В 1981 году в Польше ввели военное положение и запретили профсоюз «Солидарность». В Катовице горняки шахты «Вуек» выступили против милитаризации предприятия, призыва рабочих в армию и ликвидации профсоюзов. Протест подавили силой. В результате погибли 9 человек. Современные поляки считают происшествие коммунистическим преступлением
На фото: памятник погибшим на шахте «Вуек» во время траурных мероприятий

Фото: Andrzej Grygiel / EPA-EFE / Vostock Photo

Штурм завода в Южной Корее. В 2009 году полиция штурмовала автомобильный завод SsangYong Motor недалеко от Сеула. Владельцы планировали сократить треть сотрудников. Вместо этого рабочие захватили завод и удерживали его более двух месяцев. На штурм пошли 300 полицейских и 100 бойцов спецназа. Протестующие отражали атаки с помощью самодельных катапульт, металлических палок и зажигательных смесей. Всего пострадали около 100 человек

Штурм завода в Южной Корее. В 2009 году полиция штурмовала автомобильный завод SsangYong Motor недалеко от Сеула. Владельцы планировали сократить треть сотрудников. Вместо этого рабочие захватили завод и удерживали его более двух месяцев. На штурм пошли 300 полицейских и 100 бойцов спецназа. Протестующие отражали атаки с помощью самодельных катапульт, металлических палок и зажигательных смесей. Всего пострадали около 100 человек

Фото: Shin Dong-jun / Reuters

Мариканская резня (Южная Африка). В 2012 году полицейские застрелили 34 горняков и ранили еще около 80 человек на платиновом руднике в Марикане. Все пострадавшие протестовали из-за низкой зарплаты. Большинство погибших работали бурильщиками. Среди горняков эта специальность считается самой опасной. Полиция расстреливала рабочих с 300 метров. Резня спровоцировала массовые протесты по всей стране

Мариканская резня (Южная Африка). В 2012 году полицейские застрелили 34 горняков и ранили еще около 80 человек на платиновом руднике в Марикане. Все пострадавшие протестовали из-за низкой зарплаты. Большинство погибших работали бурильщиками. Среди горняков эта специальность считается самой опасной. Полиция расстреливала рабочих с 300 метров. Резня спровоцировала массовые протесты по всей стране

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Голодовка швей. В 2014 году в Бангладеш швеи начали голодовки из-за задержки зарплат на три месяца. Текстильные фабрики из Tuba Group ранее выполняли заказы FIFA и Walmart. Полторы тысячи женщин не ели и не получали физиологический раствор. Полиция использовала против них дубинки и перцовые баллончики. Спустя 11 дней швеи получили свои выплаты и премии

Голодовка швей. В 2014 году в Бангладеш швеи начали голодовки из-за задержки зарплат на три месяца. Текстильные фабрики из Tuba Group ранее выполняли заказы FIFA и Walmart. Полторы тысячи женщин не ели и не получали физиологический раствор. Полиция использовала против них дубинки и перцовые баллончики. Спустя 11 дней швеи получили свои выплаты и премии

Фото: Zakir Hossain Chowdhury / NurPhoto / Getty Images

Поход за субсидиями. В 2014-2015 годах в Китае прошли забастовки производителей обуви из провинции Гуандун. Крупнейшие протесты в рамках одной компании организовали в Дунгуани. На площади вышли 50 тыс. рабочих из шести фабрик «Юэ Юэнь». После этого полиция разогнала силой 10-тысячный митинг рабочих «Синь Чан» из Чжуншани. Поводом для протестов стал отказ компании выплачивать рабочим жилищные субсидии

Поход за субсидиями. В 2014-2015 годах в Китае прошли забастовки производителей обуви из провинции Гуандун. Крупнейшие протесты в рамках одной компании организовали в Дунгуани. На площади вышли 50 тыс. рабочих из шести фабрик «Юэ Юэнь». После этого полиция разогнала силой 10-тысячный митинг рабочих «Синь Чан» из Чжуншани. Поводом для протестов стал отказ компании выплачивать рабочим жилищные субсидии

Фото: Vincent Yu / AP

Протесты против реформы. В 2016 году во Франции прошли протесты против трудовой реформы. Она позволяла увеличить продолжительность рабочего дня на некоторых производствах и облегчить сокращения для работодателей. На протесты вышли около 100 тыс. французов. В стычках с полицией пострадали не менее 40 человек

Протесты против реформы. В 2016 году во Франции прошли протесты против трудовой реформы. Она позволяла увеличить продолжительность рабочего дня на некоторых производствах и облегчить сокращения для работодателей. На протесты вышли около 100 тыс. французов. В стычках с полицией пострадали не менее 40 человек

Фото: Christophe Ena / AP

Потери среди горожан. В 2017 году полицейские из штата Эспириту-Санту (Бразилия) перестали патрулировать три города. Работники правопорядка требовали индексации зарплат. За шесть дней забастовки жертвами насилия стали около 100 человек. В отсутствии полицейских сотни магазинов разгромили, встал общественный транспорт. Были закрыты банки, больницы и школы. В Бразилии забастовки полицейских находятся вне закона

Потери среди горожан. В 2017 году полицейские из штата Эспириту-Санту (Бразилия) перестали патрулировать три города. Работники правопорядка требовали индексации зарплат. За шесть дней забастовки жертвами насилия стали около 100 человек. В отсутствии полицейских сотни магазинов разгромили, встал общественный транспорт. Были закрыты банки, больницы и школы. В Бразилии забастовки полицейских находятся вне закона

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Бензиновые протесты. В 2022 году водители грузовиков блокировали крупные порты, автомагистрали и распределительные центры по всей Испании. На протесты против высоких цен на топливо вышли примерно 75 тыс. человек. На пикете в промышленной зоне Мадрида полиция применила оружие. 33-летний забастовщик получил тяжелое ранение в живот. Еще один легко ранен

Бензиновые протесты. В 2022 году водители грузовиков блокировали крупные порты, автомагистрали и распределительные центры по всей Испании. На протесты против высоких цен на топливо вышли примерно 75 тыс. человек. На пикете в промышленной зоне Мадрида полиция применила оружие. 33-летний забастовщик получил тяжелое ранение в живот. Еще один легко ранен

Фото: Susana Vera / Reuters

Следующая фотография
1 / 18

Морозовская стачка. В 1885 году рабочие сорвали производство на текстильной мануфактуре «Саввы Морозова сын и Ко». Они протестовали против штрафов в ползаработка. Поводом для наказания могли оказаться неснятая перед начальником шапка или стирка не по расписанию. Около 8 тыс. рабочих разгромили офис, квартиры директора и мастера. Порядок на мануфактуре наводили два батальона. Под суд попали 50 человек. Присяжные оправдали 33. Вскоре власти приняли законы, ограничившие штрафы
На фото: памятник участникам Морозовской стачки на Октябрьской площади в Орехово-Зуево

Фото: Дарья Сетракова / Wikimedia

Расстрел в Минас-де-Риотинто (Испания). В 1888 году штат медных рудников волновался из-за незащищенности от токсичных паров и принудительных вычетов на медицинские расходы. Работники вышли на шествие с песнями. В ответ губернатор приказал стрелять по толпе. Бойня шла всего 15 минут. За это время погибли около 300 человек. Многих похоронили тайно, чтобы не преследовали их семьи. Компания Rio Tinto признала 45 смертей

Фото: Wikimedia

Расстрел в Златоусте. В 1903 году рабочих Златоустовского оборонного завода взволновали новые трудовые соглашения на казенных предприятиях. Они отправили переговорщиков к руководству завода. Парламентеров арестовали, а недовольные заводчане вышли к конторе горного начальника. Из толпы летели снежки и куски льда. Когда рабочий выстрелил в исправника, солдаты дали три залпа по толпе. Газета «Искра» сообщила, что погибли 69 и пострадали 250 человек. Руководившего операцией губернатора вскоре застрелили

Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Резня в Кананея (Мексика). В поселке непрерывно добывают медь с конца XVII века. В 1906 году работники Cananea Consolidated Copper потребовали равной оплаты труда. Мексиканским горнякам платили меньше, чем американским сотрудникам. И реже продвигали по службе. На марш вышли около 3 тыс. забастовщиков. Возле лесопилки белые сотрудники открыли огонь по мексиканцам и застрелили трех человек. Всего в резне погибли 23 человека

Фото: Archivo Fotografico CTM

Резня в школе Санта-Мария-де-Икике (Чили). В 1907 году рабочие селитряных шахт протестовали против выплаты зарплаты токенами, а не деньгами. Токены (они же жетоны) принимали только в корпоративных общежитиях и магазинах. На время забастовки работники и члены их семей переехали в здание школы. Власти приказали им вернуться на рудники, а после отказа открыли огонь из пулеметов. В резне погибли около 2 тыс. человек. Трагедию скрывали около 10 лет. В 2007 году жертв с почестями перезахоронили
На фото: школа Санта-Мария-де-Икике

Фото: Archivo Fotografico del Museo Historico de Chile

Ленский расстрел. В 1912 году работники золотых приисков называли свой труд «вольной каторгой». Забастовка стартовала, когда горнякам Ленского товарищества привезли гнилое мясо. Они потребовали сократить рабочий день до 8 часов и запретить сокращения зимой. Зачинщиков забастовки арестовали, а по толпе защитников стреляли. По разным оценкам, погибли от 83 до 270 человек. В ходе расследования труд на Ленских приисках признали «несовместимыми с человеческим достоинством»
На фото: могила жертв Ленского расстрела

Фото: РИА Новости

«Битва на баррикадах». В 1919 году грузчики из Фримантл (Западная Австралия) не стали разгружать корабль Dimboola, находившийся тогда на карантине. Вместо них власти привлекли штрейкбрехеров. В порт их привез лично премьер-министр Западной Австралии Хэл Коулбэтч. Между бастующими и штрейкбрехерами завязалась драка. В неразберихе полицейский ударил члена профсоюза дубинкой по голове и тот скончался в больнице через три дня. Всего были ранены 33 человека
На фото: похороны погибшего докера Кларка Эдвардса

Фото: State Library of Western Australia

«Битва у эстакады». 26 мая 1937 года в Дирборне (США) сотрудники службы безопасности Ford Motor побили работников, которые распространяли профсоюзные листовки. Они требовали повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Фото избиения попали в газеты и существенно испортили репутацию Ford

Фото: U.S. National Archives and Records Administration

Беспорядки в Темиртау (Казахстан). В 1959 году при строительстве металлургического комбината вспыхнули массовые беспорядки. На стройке работало около 25 тыс. человек, в том числе комсомольцы. Многие приехали в Казахстан ради приключений. На месте их расселили в палаточный лагерь и оставили без питьевой воды. Недовольные разгромили местные магазины и столовые. Беспорядки подавляли курсанты. В итоге погибли 16 человек и 190 были арестованы
На фото: цех Карагандинского металлургического комбината

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Расстрел в Новочеркасске. В 1962 году руководители электровозостроительного завода повысили нормы выработки. Заработки ряда сотрудников рухнули на 30%. Рабочие покинули цеха и пошли к дирекции, где глава завода предложил протестующим перейти на пирожки с ливером, раз нет денег на мясо. После этого рабочие избили членов заводской администрации и разгромили несколько зданий. Позже по толпе открыли огонь. Погибли не менее 23 человек. Еще семерых зачинщиков приговорили к смертной казни
На фото: президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку «Жертвам новочеркасской трагедии 1962 года»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Пацификация шахты «Вуек». В 1981 году в Польше ввели военное положение и запретили профсоюз «Солидарность». В Катовице горняки шахты «Вуек» выступили против милитаризации предприятия, призыва рабочих в армию и ликвидации профсоюзов. Протест подавили силой. В результате погибли 9 человек. Современные поляки считают происшествие коммунистическим преступлением
На фото: памятник погибшим на шахте «Вуек» во время траурных мероприятий

Фото: Andrzej Grygiel / EPA-EFE / Vostock Photo

Штурм завода в Южной Корее. В 2009 году полиция штурмовала автомобильный завод SsangYong Motor недалеко от Сеула. Владельцы планировали сократить треть сотрудников. Вместо этого рабочие захватили завод и удерживали его более двух месяцев. На штурм пошли 300 полицейских и 100 бойцов спецназа. Протестующие отражали атаки с помощью самодельных катапульт, металлических палок и зажигательных смесей. Всего пострадали около 100 человек

Фото: Shin Dong-jun / Reuters

Мариканская резня (Южная Африка). В 2012 году полицейские застрелили 34 горняков и ранили еще около 80 человек на платиновом руднике в Марикане. Все пострадавшие протестовали из-за низкой зарплаты. Большинство погибших работали бурильщиками. Среди горняков эта специальность считается самой опасной. Полиция расстреливала рабочих с 300 метров. Резня спровоцировала массовые протесты по всей стране

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Голодовка швей. В 2014 году в Бангладеш швеи начали голодовки из-за задержки зарплат на три месяца. Текстильные фабрики из Tuba Group ранее выполняли заказы FIFA и Walmart. Полторы тысячи женщин не ели и не получали физиологический раствор. Полиция использовала против них дубинки и перцовые баллончики. Спустя 11 дней швеи получили свои выплаты и премии

Фото: Zakir Hossain Chowdhury / NurPhoto / Getty Images

Поход за субсидиями. В 2014-2015 годах в Китае прошли забастовки производителей обуви из провинции Гуандун. Крупнейшие протесты в рамках одной компании организовали в Дунгуани. На площади вышли 50 тыс. рабочих из шести фабрик «Юэ Юэнь». После этого полиция разогнала силой 10-тысячный митинг рабочих «Синь Чан» из Чжуншани. Поводом для протестов стал отказ компании выплачивать рабочим жилищные субсидии

Фото: Vincent Yu / AP

Протесты против реформы. В 2016 году во Франции прошли протесты против трудовой реформы. Она позволяла увеличить продолжительность рабочего дня на некоторых производствах и облегчить сокращения для работодателей. На протесты вышли около 100 тыс. французов. В стычках с полицией пострадали не менее 40 человек

Фото: Christophe Ena / AP

Потери среди горожан. В 2017 году полицейские из штата Эспириту-Санту (Бразилия) перестали патрулировать три города. Работники правопорядка требовали индексации зарплат. За шесть дней забастовки жертвами насилия стали около 100 человек. В отсутствии полицейских сотни магазинов разгромили, встал общественный транспорт. Были закрыты банки, больницы и школы. В Бразилии забастовки полицейских находятся вне закона

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Бензиновые протесты. В 2022 году водители грузовиков блокировали крупные порты, автомагистрали и распределительные центры по всей Испании. На протесты против высоких цен на топливо вышли примерно 75 тыс. человек. На пикете в промышленной зоне Мадрида полиция применила оружие. 33-летний забастовщик получил тяжелое ранение в живот. Еще один легко ранен

Фото: Susana Vera / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все