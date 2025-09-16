«Единая Россия» потеряла один мандат в гордуме Ростова

В Ростовскую-на-Дону городскую думу по единому избирательному округу прошли семь депутатов от «Единой России» и по одному кандидату партий КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Последние прошли в гордуму Ростова впервые. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте территориальной избирательной комиссии Ленинского района города.

Так, по одномандатным избирательным округам 27 мандатов получили представители «Единой России», по одному — члены КПРФ, ЛДПР и партии «Новые люди».

Таким образом, в городской думе Ростова-на-Дону 34 депутата представляют партию «Единая Россия», и по два — КПРФ, ЛДПР и партию «Новые люди».

По итогам прошлых выборов в гордуму Ростова-на-Дону, проходивших в 2020 году, партия «Единая Россия» получила 35 из 40 мест. Тогда мандаты также получили двое кандидатов от КПРФ и по одному — от ЛДПР, «Справедливой России» и «Коммунистов России». В новом созыве представителей «Единой России» станет на одного меньше, а представители «Справедливой России – патриоты – за правду» и «Коммунисты России» не получили мест в гордуме.

Константин Соловьев