Жителя Анапы арестовали за подброшенную свиную голову у мечети в Адыгее

Тахтамукайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца 43-летнего жителя Анапы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Фото: объединенная пресс-служба судов Адыгеи

По данным следствия, ночью 14 сентября фигурант подкинул свиную голову на территорию мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, после чего скрылся. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Срок ареста установлен до 14 ноября 2025 года включительно.

Анна Гречко