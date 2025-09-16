ФБР: число арестованных контрразведкой россиян выросло более чем на 80%

За последний год количество связанных с Россией арестов в рамках контрразведывательной деятельности спецслужб США возросло на 83%. Об этом директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель заявил на слушаниях в Сенате.

«С 20 января этого года ФБР произвело 55 арестов только в рамках контрразведывательной миссии,— сказал Кэш Патель. — Это на 30% больше, чем было зафиксировано в это же время годом ранее».

По словам господина Пателя, количество арестов, связанных с КНР, увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С Россией — на 83%. С Ираном — на 60%.

Директор ФБР Кэш Патель предстал перед Сенатом США в связи с расследованием убийства кумира консервативной молодежи Чарли Кирка, которое произошло 10 сентября. По данным NBC, бывшие сотрудники ФБР выступили с критикой действий директора ФБР. По их мнению, он активно вмешивался в ход расследования и преувеличивал свою роль в расследовании. Источники Fox News утверждали, что президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку главу ФБР Кэша Пателя.

Анастасия Домбицкая