Полукилограммовую опухоль щитовидки у пациентки удалили хирурги на Кубани

Хирурги Онкологического диспансера №2 в Сочи удалили женщине опухоль щитовидной железы длиной полметра и весом более 500 г. Об этом рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Пациентка знала о диагнозе многоузлового зоба, однако долго откладывала хирургическое вмешательство. Из-за промедления новообразование выросло, охватило трахею и пищевод, распространилось в заглоточное и загрудинное пространства.

Как отметили хирурги, операция относится к редким случаям. Опухоль оплела соседние органы и срослась с ними.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Пациентку уже выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

Алина Зорина

