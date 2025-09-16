Полукилограммовую опухоль щитовидки у пациентки удалили хирурги на Кубани
Хирурги Онкологического диспансера №2 в Сочи удалили женщине опухоль щитовидной железы длиной полметра и весом более 500 г. Об этом рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова
Пациентка знала о диагнозе многоузлового зоба, однако долго откладывала хирургическое вмешательство. Из-за промедления новообразование выросло, охватило трахею и пищевод, распространилось в заглоточное и загрудинное пространства.
Как отметили хирурги, операция относится к редким случаям. Опухоль оплела соседние органы и срослась с ними.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Пациентку уже выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.