Директор ФБР: радикализация населения США через соцсети «вышла из-под контроля»

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель заявил, что ситуация с радикализацией населения Соединенных Штатов посредством соцсетей «вышла из-под контроля». Об этом он заявил на слушаниях в Сенате.

«Данные показывают, что соцсети полностью вышли из-под контроля, если говорить о радикализации (населения в США. — "Ъ")»,— сказал Кэш Патель в ответ на соответствующий вопрос со стороны представителя Юридического комитета Сената.

Директор ФБР Кэш Патель предстал перед Сенатом США в связи с расследованием убийства кумира консервативной молодежи Чарли Кирка, которое произошло 10 сентября. По данным NBC, бывшие сотрудники ФБР выступили с критикой действий директора ФБР. По их мнению, он активно вмешивался в ход расследования и преувеличивал свою роль в расследовании. Источники Fox News утверждали, что президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку главу ФБР Кэша Пателя.

Через несколько часов после убийства консервативного активиста Чарли Кирка директор ФБР Кэш Патель заявил в интернете, что подозреваемый в убийстве находится под стражей. Двое задержанных мужчин были быстро освобождены, а официальные лица штата Юта заявили, что стрелок остался на свободе.

Анастасия Домбицкая