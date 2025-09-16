Житель Краснодара упал в каньон у горы Два Брата в Туапсинском районе

Спасатели Туапсинского округа эвакуировали из каньона 55-летнего жителя Краснодара, который упал со склона горы Два Брата и получил травмы головы, голени и грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Фото: Юрий Югансон

В Ситуационный центр Туапсинского округа поступило сообщение о происшествии. Мужчина спускался по каменистой тропе со стороны горы Два Брата, когда оступился и сорвался вниз.

Спасательная группа выдвинулась к месту происшествия. Пострадавшего эвакуировали из каньона с использованием альпинистского оборудования. Его доставили к машине скорой медицинской помощи, после чего передали врачам приемного отделения больницы.

Алина Зорина