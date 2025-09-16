Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины в центре Новороссийска

В Новороссийске полицейские задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Новороссийской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Центрального района заметили дым от припаркованной иномарки, когда направлялись к месту службы. Находившийся рядом с горящим транспортным средством мужчина попытался скрыться с места происшествия. Полицейские задержали подозреваемого и до прибытия спасательных служб самостоятельно тушили пожар.

Ранее не судимого местного жителя города доставили в отделение полиции. После проверки будет возбуждено уголовное дело.

Следователи выясняют мотивы и обстоятельства происшествия.

Алина Зорина