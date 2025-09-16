Эксперты назвали топ-5 схем телефонных мошенников на Дону

Жители Ростовской области продолжают становиться жертвами телефонных мошенников, причем все чаще пострадавшими оказываются подростки и люди молодого возраста, сообщает пресс-служба Сбера. Эксперты банка назвали пять самых популярных схем, используемых преступниками в регионе.

Первое место рейтинга занимает схема «спасения близкого или коллеги». Злоумышленники связываются от имени знакомого человека, сообщая о его попадании в неприятности — проблемы с проектом, авария или госпитализация. Затем звонящие, как правило, представляются сотрудниками госорганов и убеждают, что компания или родственник подозревается в финансировании недружественных организаций. Жертве предлагают снять деньги со счетов, продать имущество и оформить кредиты для перевода на «безопасный счет», чтобы «спасти» или «обезопасить» близкого человека.

Вторая схема — прямой перевод на «защищенный счет». В этом случае мошенники представляются банковскими служащими или чиновниками, утверждая, что «мошенники» намериваются похитить средства, а для предотвращения кражи предлагают взять кредиты, продать недвижимость и перевести все на специальный счет.

Третий способ обмана — запрос на подтверждение данных. Злоумышленники связываются от имени представителей Госуслуг, Почты России, медицинских учреждений или коммунальных служб, требуя продиктовать персональную информацию, отправить фотографии документов или перейти по подозрительной ссылке.

Четвертая схема связана с «обновлением приложений». Жертвам отправляют SMS со ссылкой для установки якобы обновленной версии банковского или другого приложения. На деле пользователь загружает вредоносное ПО, дающее преступникам полный доступ к смартфону и возможность вывести средства.

Пятый метод — предложения выгодных инвестиций. Мошенники приглашают в высокодоходный бизнес, обещая быстрое обогащение через финансовые пирамиды или криптобиржи. Эксперты отмечают, что опасные организации отличаются отсутствием лицензии Центробанка, регистрацией за пределами России и требованием дополнительных платежей для вывода средств.

«Раньше на уловки мошенников чаще попадались южане среднего и пожилого возраста. Сегодня это все больше подростки и молодежь, которых в том числе активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства»,— отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, его слова приводятся в сообщении.

Константин Соловьев