В Ростове к 5,5 годам приговорили жителя ЛНР за участие в терорганизации

Южный окружной военный суд признал жителя Старобельска Луганской Народной Республики Андрея Гайдученко в организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Ему присудили 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Террористическую деятельность Андрея Гайдученко пресекли оперативники.

«Следственно- оперативными действиями подтверждено, что в 2019 году Гайдученко в составе подразделения на должности стрелка принимал участие в боевых действиях против жителей ЛНР, входивших в состав народного ополчения Республики, установлены соответствующие документальные материалы, получены свидетельские показания»,— отметили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн