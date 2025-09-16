В Ростовской области на выборах местного уровня распределено 204 мандата

В общей сложности на прошедших на Дону выборах муниципального уровня распределено 204 мандата. Депутатов городских дум выбирали жители восьми городов — Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Ростова-на-Дону и Шахт, а также избиратели выбирали депутатов Куйбышевского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области Фото: пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области

Подавляющее число мандатов — 160, получили представители партии «Единая Россия» У кандидатов от КПРФ — 14 мест, представителей ЛДПР и партии «Новые люди» — по 10, «Справедливой России – За правду» — три мандата.

Кандидаты, участвовавшие в выборах в порядке самовыдвижения, получили семь мест.

Наталья Белоштейн