Мишустин: высокоскоростная магистраль свяжет Москву с Адлером и Минском

В России создадут сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) общей протяженностью свыше 4,5 тыс. км, которые свяжут Москву с Минском, Адлером и другими городами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

Схему развития высокоскоростного железнодорожного сообщения утвердил президент России Владимир Путин. Магистрали пройдут от Москвы до Минска, а также до Екатеринбурга, Адлера и Рязани.

По словам Михаила Мишустина, магистрали гармонично встроятся в существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 млн человек.

«За следующие шесть месяцев необходимо завершить детальную проработку этой перспективной модели, установить этапность и приоритетность направлений и представить главе государства соответствующие предложения»,— резюмировал он.

