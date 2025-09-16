Япония выступила против обложения пошлинами стран, закупающих нефть у России

В Японии усмотрели несоответствие правилам Всемирной торговой организации в требованиях США обложить пошлинами страны, которые закупают российскую нефть. Соответствующее заявление японского министра финансов Кацунобу Като передает информагентство Bloomberg.

«Япония взяла на себя обязательство в рамках Всемирной торговой организации не вводить пошлины выше установленных пределов и относиться ко всем странам-членам справедливо»,— заявил журналистам господин Като. По его словам, стране «было бы сложно» повысить тарифы в отношении стран лишь за то, что они импортируют нефть из России.

Как сообщает Bloomberg, доля российских поставок в японском импорте нефти за июнь составила 1%. По данным агентства, Токио рассчитывает на Москву в вопросах поставок СПГ. Интерес Японии вызывает российский экспортный проект «Сахалин-2».

Как ранее писало Bloomberg, власти стран G7 планируют завершить работу над новым пакетом санкций против России в ближайшие две недели. В пятницу США призвали Евросоюз ввести пошлины в размере 50–100% на товары из Китая и Индии — основных экспортеров нефти и нефтепродуктов из России.