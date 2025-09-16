В Ростовской области вынесли приговор организаторам незаконной миграции

Неклиновский районный суд вынес приговор троим жителям Ростовской области, причастным к организации канала нелегальной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доказано, что Денис Панов вступил в сговор с Ольгой Беззубенко и Инной Зарубой, которые за вознаграждение в 150 тыс. руб. в 2021 году заключили фиктивные браки с гражданами одной из стран Центральной Азии. С помощью заключенных браков иностранцы могли пребывать на территории РФ и впоследствии получить российское гражданство. При этом Беззубенко и Заруба совместно с «мужьями» с даты заключения брака не проживали.

Приговором суда Панову назначено 1,5 года лишения свободы, Беззубенко и Зарубе – условное лишение свободы сроком на 1 год и 2 месяца. После рассмотрения апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу. Решается вопрос о лишении иностранцев разрешений на временное проживание.

Константин Соловьев