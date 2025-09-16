Престарелые сторонники легализации эвтаназии предстали перед судом во Франции

Во Франции начался суд над 12 активистами, которые, как утверждает обвинение, незаконно помогали доставать и перевозить препараты для эвтаназии. Все обвиняемые являются активистами французского общественного движения Ultime Liberte («Абсолютная свобода»), выступающего за легализацию эвтаназии.

По данным местных СМИ, многие обвиняемые — люди в возрасте от 74 до 89 лет, бывшие учителя или преподаватели, которые в прошлом не имели проблем с законом. По версии следствия, в период с августа 2018 года по ноябрь 2020 года они помогли «нескольким десяткам человек», в том числе из Бельгии и Швейцарии, достать препарат, который может использоваться при эвтаназии. Сами обвиняемые утверждают, что они передавали препарат только «безнадежным, тяжелобольным людям преклонного возраста», которые сами выразили желание умереть без мучений. Активисты также говорят, что используют судебный процесс для того, чтобы обратить общественное внимание на дискуссию об эвтаназии, которая уже несколько лет идет во Франции.

Если обвиняемых признают виновными, им может грозить до десяти лет тюрьмы за незаконную транспортировку препаратов. В то же время местные СМИ полагают, что, даже если вина будет признана, сроки могут быть меньше с учетом преклонного возраста обвиняемых.

Евгений Хвостик