В Азово-Черноморском бассейне к 2030 году может остановиться рыбный промысел

К 2030 году предприятия, ведущие промысел в Азово-Черноморском бассейне, могут лишиться возможности выходить в море из-за ограничений на эксплуатацию старых судов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Минпромторг готовит программу, предусматривающую поэтапный запрет на заход в российские порты судов старше 40 лет. Окончательное вступление запрета в силу намечено на 1 января 2030 года.

Сейчас более 65% рыболовецкого флота в регионе эксплуатируется свыше 30 лет, а 13% — более 40 лет. По подсчетам ВАРПЭ, к 2030 году количество судов, не подпадающих под новые требования, составит 533 единицы, что фактически приведет к остановке промысла, несмотря на проведенную модернизацию.

Рыбодобывающие предприятия Крыма и Севастополя уже направили обращение в Минсельхоз, заявив, что действующие программы обновления флота для них недоступны, а уровень цен на рыбопродукцию в регионе не позволяет профинансировать закупку новых судов.

Вячеслав Рыжков