В Красногорске ищут гулявших у здания подмосковного правительства лосей

В Подмосковье специалисты управления охотничьего контроля разыскивают лосей, которые вышли из леса в Красногорске. В соцсетях пользователи публикуют фото и видеозаписи с животными. В частности, лоси были замечены рядом со зданием Дома правительства Московской области и ТЦ «Кубик».

Управление держит ситуацию «на контроле в рамках компетенции», заявили ТАСС в региональном Комитете лесного хозяйства. Там отметили, что возможные меры будут приниматься по результатам поисков.