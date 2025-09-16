На Дону завершили расследование ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД

В Красном Сулине завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, которого подозревают по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствие считает, в феврале 2025 года обвиняемый не уступил дорогу автомобилю на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе в направлении Ростова-на-Дону. В результате аварии погиб инспектор ГИБДД, который в момент столкновения автомобилей находился при исполнении служебных обязанностей.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев