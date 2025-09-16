Politico: давление Трампа не заставит ЕС отказаться от нефти из РФ до 2027 года

Евросоюз вряд ли откажется от российских энергоресурсов раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Брюсселе и европейских дипломатов.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам источников, ЕС не намерен вводить формальный запрет на поставки российской нефти. При этом настойчивые требования Венгрии и Словакии продолжать закупки российского топлива затрудняют изменение планов, уточняет Politico. США, добавляет издание, заинтересованы в том, чтобы убрать российские энергоресурсы с европейского рынка и занять эту нишу самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал страны Европы ужесточить санкции против России, обвиняя ЕС в недостаточно жестких мерах и продолжении закупок российского топлива. Он подчеркнул готовность вводить новые санкции, если европейские страны последуют его примеру.

Еврокомиссия уже предложила запретить новые сделки по импорту газа из России и спотовые контракты к концу 2025 года. С 2027-го планируется ввести запрет и на закупки российского трубопроводного газа и СПГ.