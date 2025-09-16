Матвиенко призвала министра транспорта уделять внимание вопросам демографии

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с министром транспорта Андреем Никитиным сказала, что у ведомства широкий круг компетенций, «но важна социальная составляющая». Она призвала господина Никитина уделять особое внимание вопросам демографии.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Транспортная отрасль во многом является лидером, хотелось бы, что и в плане семейноцентричности она тоже была лидером»,— добавила Валентина Матвиенко (цитата по сайту Совфеда).

Министр транспорта в ответ рассказал об исследовании, которое выявило внутри отраслевых организаций большой разрыв по мерам поддержки семей с детьми. По его словам, ведомство разработало рекомендации для компаний. К концу года Минтранс проследит, какие меры поддержки они ввели — выплаты при рождении ребенка, дополнительный отпуск, пояснил Андрей Никитин.

По словам господина Никитина, министерство также выполняет решения, которые президент России озвучил на заседании Госсовета. Он добавил, что «мы должны обеспечить должный уровень сервиса для пассажиров с детьми», а также не забывать о тех, кто работает в транспортной отрасли.