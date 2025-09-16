Минск попросил Варшаву защитить права задержанной в Польше белоруски

В МИД Белоруссии надеются, что Польша будет справедливо рассматривать дело 17-летней белоруски и защитит права девушки. Ее подозревают в запуске дрона над зданием правительства.

«Ожидаем, что польские власти обеспечат полную реализацию права белорусской гражданки на консульский доступ и информирование о всех этапах процесса»,— сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Сегодня полиция Польши задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии за запуск дрона над резиденцией президента в Варшаве. О беспилотнике вчера вечером сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, дрон летал над правительственными зданиями и дворцом Бельведер, где находится резиденция президента.