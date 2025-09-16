В горах Сочи туристку эвакуировали вертолетом МЧС

На Бзерпинском карнизе в Сочи сотрудники МЧС и «Кубань-СПАС» эвакуировали 41-летнюю туристку, которой стало плохо во время восхождения на высоте более 2 тыс. м. Пострадавшую доставили в город на вертолете Ка-32 и передали врачам, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС России

Инцидент произошел в составе незарегистрированной туристической группы из трех человек. При подъеме на Бзерпинский карниз одной из участниц стало плохо. На место прибыли специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и «Кубань-СПАС».

С учетом состояния пострадавшей было принято решение о применении авиации. Туристку транспортировали на борт вертолета Ка-32 МЧС России, где ей оказали первую помощь. После приземления в Сочи гостью курорта передали врачам для дальнейшего обследования и лечения.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники МЧС России эвакуировали с помощью вертолета трех заблудившихся туристов в районе реки Медовеевки на хребте Ачишхо в Сочи. Мужчины разожгли костер, дым от которого заметили с воздуха.

Мария Удовик