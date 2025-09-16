Глава СКР хочет знать, почему супругам из Астрахани не предоставляют жилье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жительница Астрахани в обращении к силовому ведомству ранее рассказала, что многоквартирный двухэтажный дом барачного типа 1894 года постройки на ул. Таганская признали аварийным в 2019 году. В деревянном здании проживают только она и ее супруг. В 2024 году суд постановил обеспечить семью жилым помещением, но до сих пор его так и не предоставили. Заявительница обращалась в компетентные органы, но безрезультатно.

По поручению господина Бастрыкина и.о. руководителя астраханского следственного управления Владимиру Смирнову предстоит также доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов