Депортация нелегальных мигрантов из Британии столкнулась с юридическими сложностями

По данным британских СМИ, юристы нашли в новой схеме высылки нелегальных мигрантов из Великобритании во Францию юридические препятствия.

В соответствии с соглашением между британским и французским правительствами, мигранты, которые нелегально переправились через Ла-Манш из Франции в Британию, будут высылаться обратно в соответствии с решением о депортации. Первая партия таких мигрантов должна была отправиться 15 сентября рейсом Air France из Хитроу в Париж. Однако в последний момент решение о депортации было обжаловано юристами, в результате чего мигранты так и не сели в самолет. Сегодняшний рейс Air France, по данным СМИ, также отправился без группы мигрантов.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал с правительством Франции соглашение под условным названием «One in, one out» (Один въехал, один выехал). По условиям договора, из Британии будут выдворены мигранты, которые переправились туда с территории Франции, но не подлежат условиям предоставления убежища в Великобритании. Сообщается, что только в этом году через Ла-Манш в Британию переправилось около 30 тыс. нелегальных мигрантов.

Евгений Хвостик