Володин: инцидент с беспилотниками в Польше — провокация

Пересечение воздушного пространства Польши 19-ю беспилотниками было провокацией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Откуда прилетели? С Украины прилетели, — заявил политик на пленарном заседании Госдумы. — Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация» (цитата по ТАСС). По его мнению, «незаряженность» дронов свидетельствует о «нехватке духа» у авторов провокации.

Вячеслав Володин назвал инцидент в Польше «новой пугалкой», которая привела к разговору о желании России завоевать Европу. «Кому они нужны?» — вопрошал спикер Госдумы.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушило 19 беспилотников. Власти страны утверждают, что они были российскими. Минобороны РФ заявило, что не собиралось наносить удары по объектам на польской территории. Варшава активировала четвертую статью устава НАТО о консультациях между участниками альянса.