В Ростовской области ожидаются заморозки до –2°С

В период 03:00 до 05:00 и утром 17 сентября местами по северной и восточной половинам Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы –2…–0,1°С. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Кроме этого, в течение суток 17 сентября в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, центральных районах и в Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в 18 муниципалитетах.

В этот же день предупреждение о высокой пожароопасности (4 класс) будет действовать в 16 городах и районах области.

Наталья Белоштейн