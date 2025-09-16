В Польше уточнили гражданство задержанных за запуск дрона в Варшаве

За запуск дрона над резиденцией президента Польши в Варшаве задержали 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии. Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что они дают показания в полиции.

«Оказалось, что сотрудники Службы государственной охраны действовали очень быстро и бдительно. Они установили личности лиц, управлявших дроном. Это была молодая белоруска и ее друг из Украины»,— сказал господин Добжиньский (цитата по Polsat News).

Господин Добжиньский отметил, что в этом деле нет «никакой сенсационности». Он высказал предположение, что молодые люди просто хотели снять фильм рядом с правительственными зданиями или запустили дрон «по беспечности».

Вечером 15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в Варшаве сбит дрон. Он летал над правительственными зданиями и дворцом Бельведер, где находится резиденция президента.